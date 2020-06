“27 volte in bianco”: trama, cast e trailer

Foto: Katherine Heigl in "27 volte in bianco"

26 Giugno 2020 | 16:53 di Redazione Sorrisi

È stata damigella d'onore per ben 27 volte e ogni volta ha pensato solo alla felicità degli altri. La protagonista di "27 volte in bianco", Jane (Katherine Heigl), si ritrova costretta ad aiutare la sorella minore a organizzare un matrimonio lampo proprio con il suo capo, di cui lei è segretamente innamorata. Questa commedia del 2008 diretta da Anne Fletcher è scritta dalla sceneggiatrice de "Il diavolo veste Prada", Aline Brosh McKenna.

Il cast

Katherine Heigl, James Marsden, Edward Burns, Malin Akerman, Judy Greer

La trama

Jane Nichols è un'inguaribile romantica, amante dei matrimoni e damigella d'onore compulsiva. È stata damigella per 27 volte alle cerimonie di amici e conoscenti e adesso sta per rivestire di nuovo questo ruolo per la sorella minore che è in procinto di sposarsi con George, il suo capo. Lui però non sa che la sua giovane assistente ne è segretamente innamorata. A complicare la situazione c'è anche Kevin, cinico giornalista che vorrebbe scrivere un articolo ispirato alla storia di Jane.

