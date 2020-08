“300”: cast, trama e trailer

06 Agosto 2020 | 12:46 di Lorenzo Di Palma

Campione d'incassi - è al nono posto nella classifica dei film più visti nel 2007 - 300 è un film diretto da Zack Snyder, adattamento cinematografico della graphic novel 300 di Frank Miller che ha anche collaborato alla realizzazione del film. Girato con la tecnica del chroma key per riprodurre le immagini e le atmosfere del fumetto originale, 300 racconta romanzandole le gesta degli spartani nella battaglia delle Termopili svoltasi nel 480 a.C. contro l’impero persiano. Presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino 2007, fuori concorso, il film ha ispirato anche un videogioco, un sequel, 300 - L'alba di un impero, uscito nel marzo 2014 e una parodia altrettanto famosa uscita in Italia con il titolo 3ciento - Chi l'ha duro... la vince. Nel raccontare l’antica battaglia delle Termopili, il film si concentra sullo scontro titanico nel quale re Leonida (Gerard Butler) e 300 spartani combatterono fino alla morte contro Serse (Rodrigo Santoro) e il suo imponente esercito persiano. Con loro nel cast ci sono anche: Lena Headey, Dominic West, Andrew Tiernan, David Wenham, Vincent Regan, Andrew Pleavin, Michael Fassbender e Tom Wisdom.

LA TRAMA

Preparatevi alla gloria! 300 è il numero di spartani che si opposero al re persiano Serse nel 480 A.C. Questa pellicola narra infatti di una storia realmente accaduta, di una battaglia epica combattuta al passo delle Termopili che vedeva contrapporsi 300 spartani contro centomila persiani. Re Serse, spinto dalla sua insaziabile sete di conquista, invia un messaggero in Grecia, a Sparta, che viene accolto dal re Leonida e dalla regina Gorgo. Ma quando l’emissario pronuncia la parola “sottomissione” decreta l’inizio della semi-disfatta per i persiani. Leonida, dopo aver ucciso il messaggero, decide di affrontare questa nuova minaccia chiamata Persia: dopo aver radunato 300 tra i migliori combattenti spartani si dirige allo stretto passo delle Termopili per contrastare il temibile nemico. La battaglia e il sacrificio di questo manipolo di eroi non sarà stato vano, le forze greche si uniranno infatti con gli spartani contro il nemico comune per far trionfare la democrazia nella battaglia di Platea che segnerà la fine dell'invasione persiana.

IL TRAILER