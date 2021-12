“4 metà”: il trailer della nuova commedia romantica su Netflix

Su Netflix dal 5 gennaio la commedia corale con Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari Matilde Gioli in "4 metà" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Arriva in streaming su Netflix a partire dal 5 gennaio "4 metà", una commedia corale per la regia di Alessio Maria Federici e scritta da Martino Coli. Nei panni dei protagonisti troviamo Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari. Il film, che ha ispirato l’omonimo romanzo di Martino Coli in uscita dall’11 gennaio con Sperling & Kupfer, racconta le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative. Chi si innamorerà di chi?

La trama

Che per ogni persona esista un’anima gemella è una teoria molto romantica ma forse poco scientifica, e per Luca e Sara la tentazione di metterla alla prova è forte. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario.

Il cast

Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari

