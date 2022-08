“40 carati”: cast, trama e trailer

Dal produttore di “Transformers” e “Red”, un thriller "vertiginoso" con Elizabeth Banks e Sam Worthington 40 carati - Man on a Ledge Credit: © Eagle Picture Redazione Sorrisi







Girato in un vero "precipizio" nel cuore di New York, a 78 metri d’altezza, «per rendere le scene più veritiere e fedeli al concept», per dirla con il produttore Lorenzo di Bonaventura, “40 carati” racconta di Manhattan e di un uomo sul cornicione di un albergo che minaccia di buttarsi. Si tratta di Nick Cassidy (Sam Worthington), ex-poliziotto finito in galera per un crimine che non ha commesso. Alla prima occasione è evaso e ora appare disperato ma determinato.

Mentre una disincantata e sfiduciata negoziatrice della polizia di New York, Lydia Anderson (Elizabeth Banks, già in “Spiderman” 1,2,3) tratta con lui, gli agenti isolano la zona e la gente si accalca per vedere come va a finire. Il gesto di un folle? Per niente se hai un fratello (Jamie Bell di “Billy Elliot”, “Le avventure di TinTin”) che si appresta a compiere il più grande furto di diamanti di tutti i tempi. Quello che Lydia non sa infatti è che far parte di un grande piano, un piano che darà ad entrambi una seconda chance. Il cast comprende anche il formidabile Ed Harris (“The Truman Show”, “A Beautiful Mind”).

Trailer

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Man on a Ledge

Uscita: 2012

Nazionalità: USA

Durata: 102'

Regista: Leth, Asger Leth

Attori: Sam Worthington, Ed Harris, Kyra Sedgwick, Anthony Mackie, Edward Burns, William Sadler, Genesis Rodriguez, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Mandy Gonzalez, Barbara Marineau

Trama

Nick Cassidy è un ex poliziotto, finito in carcere con l'accusa di aver rubato un diamante. L'uomo si proclama innocente e, approfittando dei funerali del padre, riesce a evadere e far perdere le proprie tracce. Un mese dopo, un uomo minaccia di buttarsi giù dal cornicione di un grattacielo di Manhattan: è Nick, che continua a dichiararsi innocente e chiede di parlare con la psicologa della polizia, Lydia. Davanti al palazzo in cui si sta svolgendo la scena, però, c'è anche qualcun altro...