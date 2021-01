5 buoni motivi per vedere Now You See Me 2

06 Gennaio 2021 | 10:30 di Chiara Vitali

Era il 2013 quando Louis Leterrier, ex pupillo di Luc Besson e autore di film molto diversi tra loro (Danny the Dog, L’incredibile Hulk e Scontro tra titani) ci ha regalato quel simpatico Now You See Me, e quella prima mezz’ora davvero memorabile in cui assistiamo a una serie di numeri di magia che davvero fanno a botte con il buon senso. “È un film” – ci diciamo – “nella realtà non sarebbe possibile”: e invece la grande forza di questo thriller sta proprio nel fatto che è tutto spiegabile, che il trucco c’è e alla fine ce lo fanno pure vedere! Il pubblico ha premiato questa storia originale e il sequel non poteva mancare... Now You See Me 2 è arrivato nei cinema nel 2016 e vi consigliamo di non lasciarvelo scappare. Se questo non basta a convincervi eccovi altri 5 motivi per vederlo!

...Così avrete la scusa per recuperare il primo! Se ancora non l’avete visto, correte a recuperare Now You See Me, anche se certo, visto al cinema faceva sicuramente tutto un altro effetto! O forse no, visto che uno dei motti del film è “avvicinatevi, perché più credete di vedere, più sarà facile ingannarvi!”: magari quella giusta distanza che si crea fra il divano e la TV vi potrebbe evitare di cadere nelle tante trappole disseminate in tutto il film, e di scoprire il trucco prima che tutti gli enigmi, all’apparenza inspiegabili, vengano svelati! Noi però vi consigliamo di non provarci neppure: già il filosofo Gorgia diceva “a teatro lo spettatore più saggio è quello che si lascia ingannare”, ebbene, quasi 2500 anni non l’hanno ancora smentito e al cinema – e in questo film soprattutto – vale lo stesso principio!

Se amate il genere truffe/rapine Vi piace giocare a stare dalla parte dei cattivi, e godervi i migliori film sulle truffe o sulle rapine della storia del cinema? Be', allora questo è probabilmente il film per voi, visto che i protagonisti sono un gruppo di illusionisti – ognuno specializzato in una branca diversa – che sono in grado di mettere a frutto le loro competenze a fini illegali: moderni Robin Hood, non tengono un dollaro per sé, ma devolvono tutto al loro pubblico, opportunamente selezionato tra chi ha subito numerose ingiustizie. I protagonisti, che si fanno chiamare “i quattro cavalieri” fanno tutto alla luce del sole, tranquilli che L’FBI non possa incastrarli senza ammettere l’esistenza della magia, ma ovviamente riescono a crearsi alcuni nemici importanti. Nel sequel, in sala dal 9 giugno, vedremo le conseguenze del loro operato e senza dubbio li vedremo ancora all’opera, più determinati che mai!

Un grande cast Ritroveremo quasi tutti i protagonisti del primo capitolo: tre “cavalieri” su quattro – ovvero Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Dave Franco – ancora Mark Ruffalo, ovviamente, e ci sarà spazio anche per i due vecchi mattatori Morgan Freeman e Michael Caine. Isla Fisher, la donna del quartetto, è invece assente, perché durante le riprese era incinta e ha preferito declinare l’offerta. Al suo posto troveremo invece Lizzy Caplan che, dopo alcuni film di successo negli anni 2000 – Mean Girls e Cloverfield – ultimamente si è dedicata di più al mondo televisivo, comparendo in serie di culto come True Blood e Master of Sex. C’è poi una new entry che con la magia si è fatto le ossa fin da ragazzo, ovvero Daniel “Harry Potter” Radcliffe nel ruolo del figlio di Arthur Tressler (ovvero Michael Caine) che, dopo il primo film, ha più di qualche piccolo conto in sospeso coi prestigiatori protagonisti.

Se vi piacciono le sorprese e i colpi di scena Uno dei punti a favore del primo capitolo di Now You See Me è che c’è un continuo susseguirsi di colpi di scena, davvero tantissimi, eppure non c’è quella sensazione di quando “il troppo stroppia”, anzi! Già solo guardando il trailer del sequel abbiamo la speranza che questa dinamica venga ripresa, a cominciare dal fatto che stavolta non sono i quattro cavalieri a condurre il gioco, ma un diabolico Daniel Radcliffe, che pare avere un piano per rovinare i nemici del padre: riusciranno i nostri eroi a elaborare in fretta una strategia difensiva che sia all’altezza delle loro precedenti imprese? Per scoprirlo non ci resta che correre al cinema!

Se volete scoprire un po' di trucchi magici! Quante volte, alla TV o anche dal vivo, vi è capitato di assistere a degli spettacoli di magia e di restare strabiliati dal numero che vi hanno presentato? Non potete credere ai vostri occhi, e fate bene, perché sono stati proprio loro a tendervi uno scherzetto: avete guardato esattamente dove il mago voleva che guardaste e non vi siete accorti di essere stati depistati! Alla fine il principio è sempre lo stesso, eppure ogni volta ci lasciamo ingannare. Almeno Now You See Me 2 (così come anche il precedente) ci dovrebbe dare un contentino, mettendoci a parte di qualche piccolo segreto di prestidigitazione, illudendoci, anche solo per poco, di essere ammessi nella ristretta cerchia di coloro che “sanno il trucco”. Ma non crediamoci davvero: alla prossima occasione resteremo ancora increduli e strabiliati!

