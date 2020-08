“50 primavere”: cast, trama e trailer

04 Agosto 2020 | 14:33 di Lorenzo Di Palma

Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà nonna. La società la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un caso, ritrova il suo amore giovanile, decide di opporre resistenza, rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata. E se fosse il momento di cominciare una nuova vita? È questa la sinossi breve di 50 Primavere, commedia francese tutta al femminile scritta e diretta nel 2017 da Blandine Lenoir, con Agnès Jaoui (Aurore), Thibault de Montalembert (Totoche), Pascale Arbillot (Mano), Sarah Suco (Marina) e Lou Roy-Lecollinet (Lucie).

Il Trailer

La trama

Aurore Tabort sta attraversando un periodo difficile: separata dal marito, ha appena perso il lavoro; a 50 anni deve sopportare la menopausa e sostenere sua figlia durante la gravidanza. Con l'aiuto delle figlie e della sua migliore amica, Aurore riesce a non perdere la testa, almeno fino a quando non si imbatte per caso nel grande amore della sua adolescenza. Una storia di rinascita e seconde occasioni che vede una donna matura uscire dal suo angolino e reclamare a gran voce il suo posto nel mondo.