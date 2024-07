7 film con Eddie Murphy

Nel sequel della commedia di culto diretta nel 1988 da John Landis - stavolta alla regia c'è Brewer, l'autore di "Dolemite is my name" - il neo incoronato sovrano di Zamunda, Akeem Joffer, insieme al suo sodale Semmi (Arsenio Hall), si mette in viaggio verso New York in cerca dell'erede maschio che ha concepito durante la sua avventura nel Queens. Eddie Murphy si fa in quattro, divertendosi come la prima volta.

Su Prime Video