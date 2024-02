7 film con Timothée Chalamet

Al cinema è protagonista di "Dune - Parte due": ecco gli altri titoli in cui ha recitato Timothée Chalamet in una scena di "Dune - Parte due" Credit: © Warner Bros. Fiaba Di Martino







Non poteva che essere lui, il nuovo Messia. E non ci riferiamo soltanto a "Dune - Parte due", dove Timothée Chalamet veste i panni - prima regali poi fatti di stracci - di Paul Atreides, figlio del Duca di Arrakis (Oscar Isaac), assassinato alla fine del primo capitolo. Ora il giovane fuggitivo, insieme alla madre Jessica (Rebecca Ferguson), lotta per conquistare la fiducia della tribù Fremen, il cui capo (Javier Bardem) vede in lui il salvatore promesso da un'antica profezia.

Chalamet - classe 1995, newyorkese con cittadinanza francese - per il suo pubblico, o meglio le sue orde di fan sfegatati (Gen Z, ma anche millennial), è forse l'unica vera giovane star degna di questo nome, più volte associato al Leonardo DiCaprio dell'epoca "Titanic". Ora è al cinema, protagonista del blockbuster firmato Denis Villeneuve, ma sulle piattaforme streaming potete ammirarlo in diversi film a cui ha preso parte prima di essere scelto come protagonista del dittico sci-fi tratto dai romanzi di Frank Herbert.

“ Chiamami col tuo nome ” - Netflix

” - Netflix “ Lady Bird ” - Prime Video

” - Prime Video “ Un giorno di pioggia a New York ” - Now

” - Now “ Piccole donne ” - Netflix, TimVision, Prime Video

” - Netflix, TimVision, Prime Video “ Don’t look up ” - Netflix

” - Netflix “ The French Dispatch ” - Disney+

” - Disney+ “Bones and all” - Now, Prime Video