7 film coreani da non perdere

In sala arriva l'ultima fatica di Park Chan-wook "Decision to leave": ecco le opere più spiazzanti che ci ha regalato il cinema della Corea







Il 2 febbraio approda sul grande schermo l'ultimo film dell'acclamato cineasta sudcoreano Park Chan-Wook, "Decision to leave", premiato al Festival di Cannes dell'anno scorso per la miglior regia. È la storia di un mistero, quello indagato da un detective (Park Hae-il) sulle tracce dell'assassino di un uomo il cui corpo viene trovato ai piedi di una montagna. O è un'assassina che deve cercare? L'indiziata principale è infatti la moglie del deceduto (Tang Wei), una donna ancor più misteriosa di cui il protagonista si innamorerà perdutamente.

Nulla però è come sembra, o come appare, in "Decision to Leave", che intreccia giallo, melodramma, thriller e passione cinefila: è solo l'ultima dimostrazione "filmica" di quanto la cinematografia coreana sia florida, vivace e ricca di produzioni sorprendenti. Proprio come le 7 opere elencate di seguito.

“ Pietà ” - Now

” - Now “ Poetry ” - Mubi

” - Mubi “ Train to Busan ” - Raiplay

” - Raiplay “ Thirst ” - MioCinema

” - MioCinema “ The Chaser ” - Prime Video

” - Prime Video “ Snowpiercer ” - Prime Video, TimVision

” - Prime Video, TimVision “Goksung - La presenza del diavolo” - iTunes