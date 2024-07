7 film da vedere prima delle Olimpiadi

Per fuggire dal loro paese in guerra, due giovani sorelle siriane intraprendono un viaggio apparentemente impossibile... Il dramma biografico diretto da Sayy El Hosaini è basato sulla storia di Yusra Mardini, che portò in salvo un gommone di rifugiati attraversando il Mar Egeo e giunta in Germania cominciò la preparazione per le Olimpiadi di Rio del 2016.

Su Netflix