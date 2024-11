7 film di fantascienza da guardare in streaming

A proposito di alieni... In questo dramma di Denis Villeneuve tratto dal racconto breve "Storia della tua vita", la fantascienza è una dimensione interiore ed esistenziale: quella della filologa Louise Banks (Amy Adams) chiamata a far parte di una squadra speciale con la missione di decifrare il linguaggio di misteriosi extraterrestri apparsi contemporaneamente in diversi luoghi della Terra... In concorso alla Mostra di Venezia 2016 e vincitore dell'Oscar per il Miglior sonoro.

Su Now, TimVision