7 film di Francis Ford Coppola da vedere in streaming

Adam Driver e Nathalie Emmanuel in una scena di "Megalopolis" Credit: © Eagle Pictures Fiaba Di Martino







Tenero e tracotante, naïf e iper-consapevole, cervellotico e caloroso: crea una congiuntura di contraddizioni ed elementi complementari l'ultimo, titanico lavoro di Francis Ford Coppola, che il leggendario regista americano ha presentato la scorsa settimana alla Festa del Cinema di Roma e che è finalmente approdato nelle sale italiane dopo la presentazione in Concorso al Festival di Cannes. Una gestazione, quella di "Megalopolis", durata decenni, un progetto lungamente coccolato da Coppola e per molto tempo rimasto un sogno lungo un giorno.

Che la si odi o la si ami, questa storia di un architetto visionario (Adam Driver) che rincorre un'utopia contro i valori oscurantisti del sindaco (Giancarlo Esposito) di una New York ricalcata sull'Antica Roma è un'operazione cinematografica come nessun'altra e ribadisce il gigantismo generoso di un autore imprescindibile. Ripercorriamo la sua carriera in questa playlist, in ordine cronologico, di alcuni titoli disponibili in streaming.

"Il padrino" - Netflix, Now, Paramount+

"La conversazione" - Paramount+

"Apocalypse now" - Now

"Un sogno lungo un giorno" - Mubi

"Dracula di Bram Stoker" - Netflix

"Jack" - Disney+ e TimVision

"Twixt" - RaiPlay