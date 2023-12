7 film di Natale da vedere con tutta la famiglia

Dall'omonimo libro per ragazzi del tagliente Dr. Seuss e diretta da Ron Howard, è la parabola umoristica - ma in fondo dolce - del Grinch (Jim Carrey), creatura verdognola e pelosa che odia il Natale e decide una volta per tutte di sabotarlo, fingendosi Santa Claus (come un certo Jack Skeletron) per rubare i regali dei bimbi di Chi Non So. Sarà la piccola Cindy (Taylor Momsen) a dissuaderlo.

Su Netflix