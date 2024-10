7 horror diretti da registe donne

Premiato a Cannes, arriva al cinema "The Substance" di Coralie Fargeat, ma non è il solo a firma femminile ad averci colpito Demi Moore in una scena di "The Substance" Credit: © I Wonder Pictures Fiaba Di Martino







A distanza di sette anni dal suo esordio, un feroce e gustoso film di vendetta ambientato nel deserto, Coralie Fargeat, autrice francese classe 1976, ha portato al Festival di Cannes la sua opera seconda, che punta se possibile ancora più in alto. Oltre due ore di body horror che rivisita "Il ritratto di Dorian Gray" (ma anche "La morte ti fa bella", "Biancaneve" e molto altro...) in chiave sovversivamente femminista, nel mirino i punitivi modelli di bellezza e gioventù che gravano sulle donne nella società dello spettacolo e non solo. La protagonista di "The Substance" è Demi Moore, nei panni di un'ex star hollywoodiana che accetta di provare una terapia sperimentale che le permette di dare vita a un'altra versione di se stessa, più perfetta e con molti anni di meno. Naturalmente, le cose andranno storte...

"The Substance", nei cinema in anteprima dal 24 ottobre e poi ufficialmente in sala dal 30, ci dà l'occasione di ripercorrere alcuni dei migliori horror diretti da una mano femminile, e generati perciò da una prospettiva che spesso utilizza il genere per riverberare tensioni, ossessioni, pulsioni e terrori vissute dalle donne nel mondo contemporaneo.

