“7 ore per farti innamorare”: cast, trama e trailer

Una commedia che vede protagoniste Diana Del Bufalo e Serena Rossi con Giampaolo Morelli Redazione Sorrisi







“7 ore per farti innamorare” è una divertente commedia di e con Giampaolo Morelli, dove l’attore napoletano è un giornalista insicuro che pur di riconquistare la ex fidanzata (Diana Del Bufalo) si iscrive al corso di un’esperta di seduzione (Serena Rossi). Una maestra fin troppo brava...

Certo che non deve essere stato facile per il bel Morelli interpretare un bruttarello imbranato con le donne. «E invece sì, perché il film nasce da un mio romanzo, conoscevo bene il personaggio» dice. «E poi avere a fianco Serena Rossi mi ha dato sicurezza». In effetti i due sono già al terzo film insieme e l’intesa è evidente: “Siamo seri, ma non ci prendiamo sul serio» dice Serena. Ma davvero le tecniche di seduzione del film possono funzionare? «All’inizio sì, certo» risponde Diana Del Bufalo. «Poi soltanto il tempo dimostrerà se si è veramente compatibili».

E allora è inevitabile chiedere ai tre protagonisti: cosa dovrebbe fare chi volesse conquistarli in sole 7 ore? «Aspetto sexy, movimenti eleganti e brio: il corteggiamento è un gioco, non un colloquio di lavoro!» dice Giampaolo. «Però non chiedetegli troppo di farvi uscire perché è un po’ pigro...» aggiunge Serena. «Io invece sono una sognatrice e quindi... forza col romanticismo». E Diana? «A me per innamorarmi bastano anche meno di 7 ore: il tempo di un aperitivo. Devi farmi ridere, essere curioso e soprattutto non rompermi le scatole con il look. Sono già alta quasi un metro e 80 e i tacchi non li metto, chiaro?».

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2020

2020 Regista: G. Morelli

G. Morelli Attori: Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo, Antonia Troppo, Andrea Di Maria, Gianni Ferreri, Peppe Iodice, Raiz

Trama

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?

Trailer