8 film con gli squali da guardare d’estate

L'equazione estate uguale mare può anche significare, almeno al cinema, squali. Bianchi, tigre, tori, chi più ne ha più ne metta: gli squali sono per eccellenza i predatori più pericolosi del mare e la storia del cinema è piena di pellicole ad hoc. Tutto è cominciato, naturalmente, nel 1975 con "Lo squalo" di Steven Spielberg, ma da allora sono stati prodotti così tanti film da rendere necessaria l'espressione shark movie proprio per indicare questo genere di film, a sua volta ricco di sottogeneri, tra blockbuster, documentari, storie realistiche e perfino pellicole trash di serie b, divenute comunque dei cult. Pronti ad avvistare pinne pericolose a fior d'acqua? Ecco la selezione di film di squali da (ri)vedere in streaming nell'estate 2022.

8 film con gli squali

" Lo squalo " (1975) – Netflix, Prime Video, Now (Sky)

" (1975) – Netflix, Prime Video, Now (Sky) " Shark Attack – Squali all'attacco " (1999) – Prime Video, Now

" (1999) – Prime Video, Now " Open Water 2 - Alla deriva " (2006) – Prime Video

" (2006) – Prime Video " Sharknado " (2013) – Prime Video, Pluto Tv

" (2013) – Prime Video, Pluto Tv " Paradise Beach - Dentro l'incubo "(2016) – Netflix

"(2016) – Netflix " Summer Shark Attack " (2016) – Prime Video

" (2016) – Prime Video " Chris Hemsworth: a caccia di squali " (2021) – Disney+

" (2021) – Disney+ "Gli squali più pericolosi del mondo"(2013) – Disney+