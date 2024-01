8 film su insegnanti e maestri di vita

Arriva al cinema il premiato "The Holdovers", storia del legame tra un maestro burbero e uno studente difficile. I più bei titoli sul tema Dominic Sessa e Paul Giamatti in una scena di "The Holdovers - Lezioni di vita" Credit: © Universal Pictures Fiaba Di Martino







Fresco di due vittorie ai Golden Globe (miglior attore in una commedia a Paul Giamatti e miglior attrice non protagonista a Da'Vine Joy Randolph), è nelle nostre sale dal 18 gennaio "The Holdovers - Lezioni di vita", diretto da Alexander Payne ("Sideways - In viaggio con Jack", "Nebraska"). Il film, ambientato nella cornice di un college inglese durante gli Anni 70, racconta di uno scontroso insegnante, il signor Hunham (Giamatti), che durante le vacanze di Natale rimane suo malgrado a far da supervisore all'unico studente che non è potuto tornare a casa, il pestifero Angus (Dominic Sessa).

Fra i due non corre buon sangue, ma entrambi impareranno a indebolire le rispettive barriere e il quindicenne avrà finalmente modo di interfacciarsi con una figura adulta positiva. Un racconto, quello dell'educatore scolastico che recupera un "bambino sperduto" individuandone il talento o riuscendo a far breccia grazie all'empatia e alla bellezza dell'apprendimento attraverso la sua corazza difensiva, setacciato frequentemente al cinema. Vi presentiamo altre sette figure di grandi - talvolta imprevedibili, spesso sui generis - "maestri di vita".

