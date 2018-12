9 film da vedere in streaming su Netflix a gennaio 2019

Inauguriamo l'anno nuovo con titoli del calibro di «Manchester by the sea» e «Il discorso del re», senza dimenticare novità come «Polar» e «Close»

25 Dicembre 2018 | 9:00 di Giulia Ausani

Il 2019 inizia con un catalogo Netflix più ricco per quanto riguarda i film. Sulla piattaforma di streaming infatti stanno per arrivare novità assolute così come vecchi successi. Qualche esempio? Tra i titoli distribuiti dalla stessa Netflix ci sono «Polar», adattamento dell'omonima graphic novel su un famoso sicario (interpretato da Mads Mikkelsen), e l'action thriller «Close», con protagonista Noomi Rapace nei panni di una guardia del corpo.

Come sempre poi possiamo aspettarci una carrellata di grandi successi, da quelli meno recenti (come «Il grande Lebowski» dei fratelli Coen, disponibile a partire dal 18 gennaio) a quelli usciti solo pochi anni fa, come «Manchester by the sea» (disponibile dal 14 gennaio). E poi film pluripremiati come «Il discorso del re», vincitore di quattro premi Oscar, e i film acclamati in patria ma poco conosciuti in Italia, come l'horror «It follows».

Di seguito, tutte le novità nel dettaglio.