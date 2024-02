9 film romantici da vedere in coppia (o da soli) a San Valentino

L'aspirante gallerista Ana (Camila Mendes) lavora per la tirannica Claire Dupont (Marisa Tomei) nella sede newyorkese di una grande casa d'aste. Un giorno Ana riesce a impressionare la sua boss, che la invita ad accompagnarla a Londra per un viaggio di lavoro. Durante il volo in prima classe, la ragazza incontra il ricco Will (Archie Renaux), che la scambia per una del suo "rango"... Romance fresco d'uscita, che strizza l'occhio alla commedia degli equivoci e a... "Il diavolo veste Prada".

