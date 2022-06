“A casa tutti bene”: trama, cast, personaggi e trailer

Tra i protagonisti troviamo Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Giampaolo Morelli, Sabrina Impacciatore, Gianmarco Tognazzi, Giulia Michelini, Carolina Crescentini, Ivano Marescotti e Massimo Ghini Alberto Rivaroli







Ironico fin dal titolo, "A casa tutti bene" è il film di Gabriele Muccino che racconta la vita vera, quella dove rancori, rimpianti e meschinità mettono a repentaglio anche le passioni più forti. Un gioco dove perdere è facile ma vincere non è impossibile: basta credere che, prima o poi, anche se hai sbagliato, puoi cambiare rotta e trovare la felicità.

«Ho voluto parlare di tutti i sentimenti» ha spiegato il regista. «L’amore, certo, ma anche la rabbia, l’invidia, la gelosia... Tutti stati d’animo che in una riunione di famiglia come quella che descrivo stavolta sono destinati ad amplificarsi ed esplodere. Il film però non è cupo, ma ricco di speranza e vitalità: perché sono convinto che nulla sia più forte della voglia di amare e di essere amati».

Il risultato è una delle produzioni italiane più apprezzate del 2018: merito anche del cast, un vero e proprio esercito di stelle.

Trama

In occasione delle nozze d’argento, Alba e Pietro riuniscono, sull’isola dove si sono ormai ritirati, tutta la famiglia per un pranzo nella loro villa. A causa del maltempo, gli invitati sono costretti a trattenersi e a convivere sotto lo stesso tetto più del previsto. L’euforia però dura poco: dal passato ben presto riemergono dissapori, invidie e gelosie con cui tutti devono fare i conti.

Trailer