“A mano disarmata”: cast, trama e trailer

In prima serata su Rai1, un film drammatico in prima visione tv: "A mano disarmata", di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, Francesco Pannofino, Francesco Venditti e Mirko Frezza.

E' un film tratto da una storia vera, quella di Federica Angeli, la giornalista del quotidiano la Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Da cronista dell'edizione romana del quotidiano, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano Ostia. La sua univa vera arma è - e sarà sempre - la penna.

Cast

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2019

2019 Durata: 107'

107' Regista: Claudio Bonivento

Claudio Bonivento Attori: Claudia Gerini, Francesco Venditti, Francesco Pannofino, Mirko Frezza

Trama

Durante un’inchiesta di lavoro sul litorale romano di Ostia, la giornalista Federica Angeli si ritrova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l’articolo. Pochi giorni dopo l’accaduto Federica sarà, inoltre, testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento, costretta a vivere sotto scorta, la sua vita e quella dei suoi cari cambieranno per sempre.

