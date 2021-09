“A Star is Born”: trama, cast e trailer

Quando si parla di Lady Gaga, tutti riconoscono la sua bravura come musicista, ma alcuni storcono ancora il naso se si accosta il suo nome al cinema (pur avendola apprezzata in «American Horror Story: Hotel»). «A Star is Born» è un’ottima occasione per ricredersi, perché la Mother Monster ci regala un’interpretazione sincera e dimostra, a carriera ormai più che decollata, di essere ancora attaccata a valori genuini, quelli legati ai suoi inizi. Se la stella di Lady Gaga brilla, quella di Bradley Cooper è ancora più accecante: con tutti i suoi vizi e difetti, il suo Jack riesce a creare una solida empatia con lo spettatore che non può fare altro che tifare per lui, affinché superi i suoi limiti. Il film è, inoltre, una lucida riflessione sul mondo discografico e su come, spesso, l’artista tenda a snaturarsi pur di raggiungere le classifiche.