Abbiamo “L’età giusta” e vi spieghiamo perché

Sul set le colleghe la chiamavano Emily Dickinson per il cappotto antico che indossava e il cappello di paglia in stile ottocentesco (che porta anche d’inverno). Ne “L’età giusta” Gigliola Cinquetti – che ha da poco pubblicato la sua autobiografia “A volte si sogna” – interpreta Luciana, donna forte e indipendente che vuole riprendere in mano la propria vita.

Chi è Luciana?

«Un’ex femminista, indipendente e battagliera, ma che in realtà ha un grande bisogno di affetto. Ha una crosta spavalda e un cuore di pasta frolla».

Cosa significa per lei interpretare questo personaggio?

«Intanto significa interpretare il ruolo di una persona anziana. Io sto studiando da tanti anni per diventarlo e ci tengo molto. Poi, parlando con il regista, ho capito che lo sono per davvero…».

È felice della donna che è oggi?

«Sono felice di essere come volevo diventare, cioè vecchia».

La Gigliola degli inizi invece com’era?

«Curiosa e libera, ma con autocontrollo e disciplina, come mi aveva insegnato mia madre. Amavo obbedire liberamente. Un’anticonformista direi, ma non a tempo pieno, perché l'anticonformismo non è un look da indossare, è una battaglia che va combattuta quando è in corso la guerra. È un concetto che non ho mai cambiato. La ragazza di una volta e la donna di oggi in questo sono identiche».

Lei ha calcato palcoscenici particolari. A 12 anni ha cantato in un manicomio.

«Mio padre mi diceva sempre che era importante vedere realtà. Ho visitato i manicomi e le carceri. Ho subito capito che i privilegi non sono meriti e che non devono esserci muri che dividano il brutto dal bello, il malessere dal benessere. Ci deve essere comunità. Il perbenismo non serve».

Ancora si mantiene riservatezza per quanto riguarda certe tematiche…

«Purtroppo sì. C’è la tendenza a nascondere la polvere sotto al tappeto per sentirsi rassicurati da un proprio piccolo mondo. Invece questa è una cosa che va infranta perché comporta elementi di non consapevolezza. Bisogna vedere la realtà».

L’abbiamo vista a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone. Qual è il suo rapporto con il presente televisivo?

«Al momento la mia è una presenza molto discreta. Ho già dato. Ora voglio vivere la mia vita al di fuori, senza esser sempre esposta. Voglio nutrirmi della realtà e la tv per me deve essere il luogo in cui restituisco ciò che ho appreso. Il “mordi e fuggi” oggi è la mia dimensione».

Nel 1964 cantava “Non ho l’età”, brano con cui ha vinto Sanremo. Oggi invece?

«Ho l’età giusta per divertirmi!».