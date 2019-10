“Adaline – L’eterna giovinezza”: trama, trailer e perché vederlo

12 Ottobre 2019 | 15:03 di Marianna Ninni

Blake Lively è l’intensa protagonista di «Adaline - L’eterna giovinezza», film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger. Una storia originale che racconta di una donna nata il 1 gennaio del 1908 le cui cellule, in seguito a un incidente stradale e a un particolare evento metereologico, smettono di invecchiare. Inizia così l'eterna giovinezza di Adaline.



Adaline è incastrata nel corpo di una donna che non invecchia mai e deve tenere ben nascosto il suo segreto, mentre il tempo passa e quelli intorno a lei crescono e invecchiano, compresa sua figlia.

Lei, invece, è costretta a cambiare nome e identità ogni dieci anni e a fuggire da chi, incuriosito dalla sua condizione, la cerca per tormentarla o trasformarla in una cavia da laboratorio. La sua esistenza procede serena fino all’inaspettato incontro con Ellis, un uomo misterioso che rivoluzionerà per sempre il suo mondo e la metterà in crisi.

A completare il cast, accanto alla protagonista, Harrison Ford, Michiel Huisman ed Ellen Burstyn.



Trailer

La trama Dopo aver dato alla luce una bambina e aver perso il marito, Adaline Bowman resta per sempre incastrata nel corpo di una 29enne in seguito a uno strano incidente stradale. Relegata in una condizione di eterna giovinezza, la donna attraversa un intero secolo, è testimone di tutti i cambiamenti storici, cambia spesso lavoro e identità e ha un rapporto solo con la figlia, l’unica a conoscere il suo segreto. Adaline affronta la vita con semplicità, non si concede grandi lussi, dedicandosi a un’esistenza misurata e riservata, sfuggendo qualsiasi storia d’amore. Un giorno la donna incontra l'affascinante e carismatico filantropo Ellis Jones che riaccende in lei la passione per la vita e per l’amore. Dopo un weekend trascorso con i genitori di lui, che rischia di portare alla luce l'incredibile verità, Adaline prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita.



Perché vederlo Film coinvolgente e appassionante, con un cast equilibrato e convincente dove spicca Blake Lively nell’interpretazione intensa di questa donna bellissima, Adaline è una pellicola che parla dell’amore nelle sue diverse sfaccettature. Raccontando l’eterna giovinezza della protagonista, il film di amore, perdite, sofferenze e gioia e si interroga soprattutto sull’importanza dell’invecchiamento nella vita di una persona. Mentre guarda i segni dell’età sul volto della figlia, Adaline riflette su ciò che le è mancato e su quanto una vita da eterna giovane sia, in fondo, priva di qualsiasi senso. Appassionato viaggio nel tempo, questo film mischia gli elementi del realismo magico a quelli tipici della fantasia. Ne viene fuori una narrazione unica e originale, in cui alla toccante storia dell’amore tra una mamma e una figlia, si affianca anche quello di una storia d’amore perfetta, tanto desiderata e mai avuta per il timore di vedere invecchiare la persona accanto a sé e di perderla. In una società in cui molti ricercano la vanità e la continua giovinezza, il film cerca di far capire allo spettatore quanto sia bello e importante invecchiare. Lo fa con una pellicola emotiva e stimolante, attraverso una storia che invita a riflettere sul senso della vita e su quanto sia fondamentale per ognuno di noi inseguire il corso naturale delle cose e camminare e crescere insieme alle persone che amiamo di più.



La curiosità In una delle sene iniziali del film, prima dell’incontro tra Adaline ed Ellis, la protagonista si trova a una festa per celebrare la vigilia di Capodanno e si imbatte in una sua vecchia foto in compagnia di alcuni amici, che risale al secolo già trascorso. L’aspetto curioso è che Adaline indossa alla festa lo stesso abito di molti anni prima. Non si sa se sia stata una scelta voluta, uno scherzo della produzione, o un semplice errore.

Film con una tematica simile Se siete affascinati dalla tematica dell’immortalità, quello di Adaline non è l’unico film che potete vedere. Ce ne sono tanti, come «Un amore all’improvviso», film del 2009 con Rachel McAdams oppure «Tuck Everlasting - Vivere per sempre», film fantasy del 2002 o semplicemente «Il curioso caso di Benjamin Button», film del 2008 ispirato al racconto di Francis Scott Fitzgerald, con Brad Pitt che interpreta un uomo che nasce con un corpo da vecchio e ringiovanisce negli anni.



