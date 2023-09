“Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è”, tornano le amiche che tutte vorremmo

Laura Chiatti, Antonia Liskova, Jun Ichikawa e Chiara Francini in un inaspettato viaggio on the road Maria Lucia Tangorra







Si puo' vedere su

Dopo il grande successo del primo capitolo ritroviamo in una nuova avventura le protagoniste di “Addio al Nubilato”. Linda (Laura Chiatti), Eleonora (Antonia Liskova), Akiko (Jun Ichikawa) e Vanessa (Chiara Francini), dietro la direzione ancora una volta di Francesco Apolloni (anche co-sceneggiatore insieme a Gianni Cardillo e Sara Mosetti), si troveranno coinvolte in un viaggio on the road indotto da una situazione affettiva. Il tutto per supportarsi a vicenda proprio come fanno le vere amiche. Il film sarà disponibile dal 17 ottobre su Prime Video.

La trama

In un meraviglioso hotel in riva al mare, fervono i preparativi per il matrimonio di Eleonora che il pomeriggio convolerà a nozze con Fabrizio, detto El Tigre. Ognuna delle eccitatissime damigelle - Vanessa, Linda e Akiko (in dolce attesa di Billo) - regala alla sposa un accessorio. Invece Polina, la mamma, le consegna una scatola porta gioie: «Appartenevano al tuo povero padre. L’unica cosa che ci è rimasta di lui». Eleonora rimane interdetta al vedere che dentro non c’è un gioiello come si aspettava ma tre denti, "reliquia" del padre rimasto ucciso anni prima in un attentato. Ed è da allora che Polina le chiede di soddisfare il desiderio paterno di essere seppellito a Gorizia, in un piccolo cimitero al confine tra Italia e Slovenia. Quando Eleonora viene scaricata all’altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Inizia così un on the road di scoperta per Linda, Eleonora, Akiko e Vanessa, col principale obiettivo di dimenticare il matrimonio sfumato. Le protagoniste viaggeranno da Sud a Nord, in un vortice di avventure, per arrivare infine in una piccola casa famiglia di Gorizia, dove avranno modo di scoprire nuovi lati delle rispettive personalità che non immaginavano di avere.

Il cast