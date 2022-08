Adesso siamo noi che “…altrimenti ci arrabbiamo!”

Su Netflix arriva la riedizione del leggendario film con Terence Hill e Bud Spencer: imperdibile Edoardo Pesce e Alessandro Roia nella riedizione di "...altrimenti ci arrabbiamo!" Matteo Valsecchi







Nel 1974 arrivò nei cinema “...altrimenti ci arrabbiamo!”, storia di due giovani amici ma rivali: un meccanico e un camionista, che avevano i volti di Terence Hill e Bud Spencer. Da allora quel film è diventato di culto per intere generazioni. E se l’originale oggi è disponibile su Netflix (ma anche su Disney+ e Infinity), su questa stessa piattaforma dal 25 agosto arriva il rifacimento, uscito il 23 marzo al cinema, di quel titolo mitico. Questa volta i due protagonisti sono Edoardo Pesce e Alessandro Roia.

Interpretano rispettivamente Carezza e Sorriso. Sono due fratelli che devono recuperare la famosa automobile Dune Buggy rossa col tettino giallo, già vista nell’originale e resa immortale dalla canzone degli Oliver Onions. L’auto è stata rubata dal perfido Torsillo (che ha il volto di un bravissimo Christian De Sica), uno speculatore edilizio che non guarda in faccia nessuno. A far da sfondo alla storia un piccolo circo, mentre Carezza e Sorriso troveranno una preziosa alleata nella terribile Miriam (Alessandra Mastronardi), anche lei in guerra contro Torsillo. Non aspettatevi un remake troppo fedele all’originale: registi e sceneggiatori hanno, giustamente, deciso di intraprendere una strada differente per evitare il confronto diretto. Non resta altro che vederlo!