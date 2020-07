“Aenne Burda – La donna del miracolo economico”: trama e cast

In un'unica serata vanno in onda le due puntate della miniserie tedesca sull'imprenditrice simbolo del secondo dopoguerra

01 Luglio 2020 | 14:44 di Giulia Ausani

Mercoledì 1 luglio su Canale 5 vanno in onda in prima serata le due puntate di "Aenne Burda – La donna del miracolo economico", miniserie tedesca del 2018 incentrata sulla vita di Aenne Burda, editrice tedesca simbolo della ripresa economica del secondo dopoguerra.

Cast

Genere: biografico

Uscita: 2018

Nazionalità: Germania

Durata: 180'

Regista: Franziska Meletzky

Cast: Katharina Wackernagel, Louise Wolfram, Fritz Karl, Annika Olbrich, Cornelia Gröschel und Jean-Yves Berteloot

Trama

La miniserie racconta la storia di Aenne Burda, imprenditrice tedesca simbolo del miracolo economico tedesco del secondo dopoguerra. Nel 1949 scopre che il marito Franz, ricco editore e stampatore nonché padre dei suoi tre figli, la tradisce. La società impone ad Aenne di non lasciare il marito, quindi lei decide di buttarsi sul lavoro e realizzare il suo sogno nel cassetto: ideare una rivista di moda con cartamodelli per permettere alle lettrici di realizzare abiti in autonomia dalla propria casa.

È un successo inaspettato: Aenne inizia a girare il mondo, collezionando sempre più successi sul fonte professionale, mentre anche la vita sentimentale sembra iniziare ad andare per il verso giusto.