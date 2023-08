“Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo”: cast, trama e trailer

Primo capitolo della saga francese tra ironia e spionaggio Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo Credit: © IWonderPictures Lorenzo Di Palma







Primo capitolo della saga dell’Agente Speciale 117, arrivato nelle sale nel 2006, “Missione Cairo” vede riuniti sul set il regista Michel Hazanavicius con gli interpreti Jean Dujardin e Berenice Bejo, che qui fanno le prove generali dell’Oscar che avrebbero conquistato per il miglior film con “The Artist”. “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo” è un James Bond alla francese, ma tutto da ridere e dà il via a una serie di spionaggio di grande successo in Francia. Ambientato nell'Egitto degli anni '50 quando Re Farouk insidiava il “nuovo faraone” Nasser che lo aveva destituito con un golpe militare, il racconto segue le goffe peripezie della superspia che dovrebbe riportare la pace in Medio Oriente e invece combina ogni sorta di guai. Una commedia sofisticata in cui brilla il talento mimetico di Jean Dujardin.

Genere: Azione

Titolo originale: OSS 117: Le Caire, nid d'espions

Uscita: 2006

Nazionalità: Francia

Durata: 99'

Regista: Michel Hazanavicius

Attori: Jean Dujardin, François Damiens, Khalid Maadour, Youssef Hamid, Arsene Mosca, Constantin Alexandrov, Claude Brosset, Laurent Bateau, Saïd Amadis, Eric Prat, Abdellah Moundy, Philippe Lefebvre, Richard Sammel, Aure Atika, Bérénice Bejo, Jean-François Halin

Trama

Egitto, 1955. Siamo in piena guerra fredda e Il Cairo è il crocevia internazionale delle spie. Tutti complottano contro tutti, e non solo le grandi potenze mondiali. La famiglia del deposto Re Farouk vuole riprendersi il trono, ma deve fare i conti con le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Repubblica francese, preoccupato per la situazione, decide di mandare sul posto la (peggior) miglior spia di Francia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117… al servizio della Repubblica. Riuscirà a sventare una crisi mondiale dalle inimmaginabili conseguenze? O forse, il pericolo più grande sarà proprio lui?