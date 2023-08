“Agente speciale 117 – Allerta rossa in Africa nera”: cast, trama e trailer

Terzo episodio delle avventure della (peggior) miglior spia di Francia, Hubert Bonisseur de la Bath Agente speciale 117 - Allerta rossa in Africa nera Credit: © IWP Lorenzo Di Palma







“Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa Nera” è la terza “puntata” delle avventure di Hubert Bonisseur de la Bath, lo scombinato agente segreto francese. Questa volta siamo nel 1981 e Bonisseur non è più un giovanotto e per la sua missione in Kenya sarà affiancato dal promettente agente speciale 1001: l’intrigo questa volta orbita intorno a un dittatore sostenuto dal governo francese. Il regista premio Oscar Michel Hazanavicius, autore dei primi due film della serie, lascia il posto a Nicolas Bedos che riesce benissimo nella difficile impresa di tenere ritmo e comicità a livello delle puntate precedenti. E c’è sempre Jean Dujardin, irresistibile. Non manca, poi, il tema coloniale, con la Francia che continua a specchiarsi in modo disinvolto, in un lavoro fra i più autoironici mai prodotti oltralpe. Il film ha chiuso il Festival di Cannes nel 2021.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2021

Regista: Nicolas Bedos

Attori: Jean Dujardin, Wladimir Yordanoff, Pierre Niney

Trama

Jean Dujardin torna per la terza volta nei panni della celebre spia francese creata da Jean Bruce. In coppia con un giovane collega, l'agente speciale 117 riceve dal governo francese l'incarico di svolgere una delicata missione in Kenya: aiutare un presidente a gestire gli attacchi dei ribelli. Nel corso della rocambolesca missione, l'uomo si trova a dover fronteggiare una rivale più giovane, l'Agente Speciale 1001. Ma Hubert ha ancora qualche asso nella manica, e non ci vorrà molto prima di vederlo in azione..