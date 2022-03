“Agente speciale Ruby”: questo cane mi ha salvato la vita

Il film con il Grant Gustin di “The Flash” è tratto da una storia vera "Agente speciale Ruby" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Tra le tantissime storie struggenti con i nostri amici a quattro zampe come protagonisti, gli sceneggiatori di “Agente speciale Ruby” hanno scelto quella di Dan, un giovane poliziotto con un sogno: far parte di un’unità cinofila. Ma secondo i suoi capi Dan non è adatto allo scopo, è troppo indisciplinato e poco rigoroso.

Sarà l’incontro con Ruby, una cagnolina altrettanto sfortunata che nessuno vuole adottare, a cambiare il destino di entrambi. Chi non sa trattenere le lacrime di fronte a questo tipo di storie è invitato a nozze con questo film inedito per tutta la famiglia. Protagonista è Grant Gustin, famoso per aver interpretato l’eroe della serie “The Flash” per otto stagioni. Qui il suo vero superpotere sarà... un’amica davvero speciale!