“AIR – La storia del grande salto” arriva in streaming

Dalle sale cinematografiche arriva in streaming "AIR - La storia del grande salto", disponibile su Prime Video da venerdì 12 maggio, dopo essere stato al cinema dal 6 aprile. Il film con Ben Affleck e Matt Damon è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, stando ai punteggi più che positivi raggiunti su database ufficiali.

Per Ben Affleck – premio Oscar come Miglior film per “Argo” e per la sceneggiatura di “Will Hunting - Genio ribelle” (insieme a Damon) – si tratta della prima volta alla regia di un film che interpreta insieme al collega e amico Matt Damon. Entrambi gli attori, inoltre, sono coinvolti come produttori (con la loro casa Artists Equity) della pellicola, prodotta da Amazon Studios, Skydance Sports, Mandalay Pictures.

La trama

Il film racconta l'incredibile collaborazione tra un Michael Jordan allora alle prime armi e la neonata divisione basket della Nike, che ha rivoluzionato il mondo dello sport e la cultura contemporanea con il marchio Air Jordan. Questa storia commovente segue l'azzardo di una squadra non convenzionale con tutto in gioco, la visione intransigente di una madre che conosce il valore dell'immenso talento del figlio e il fenomeno del basket che sarebbe diventato il più grande di tutti i tempi.

Il trailer

Il cast

Matt Demon interpreta Sonny Vaccaro, il dirigente anticonformista di Nike, e Ben Affleck veste i panni del co-fondatore Nike, Phil Knight. Il cast comprende Jason Bateman nel ruolo di Rob Strasser, Chris Messina nei panni di David Falk, Matthew Maher nel ruolo di Peter Moore, Marlon Wayans è George Raveling, Chris Tucker è Howard White, Viola Davis veste i panni di Deloris Jordan e Gustaf Skarsgård quelli di Horst Dassler.