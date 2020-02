“Al posto suo”: trama, cast e personaggi

Il film, in onda su Rai 1 martedì 18 febbraio, racconta di due gemelli che dovranno scambiarsi per un mese

18 Febbraio 2020 | 11:36 di Giulia Ausani

Martedì 18 febbraio in prima serata su Rai1 va in onda "Al posto suo", nuovo film tv con protagonista Alessandro Tiberi nei panni di due gemelli molto diversi che, per non perdere l'eredità del padre, vengono costretti a vivere l'uno nei panni dell'altro per un mese.

"Al posto suo" è una commedia che fa parte del ciclo "Purché finisca bene", che raccoglie storie che raccontano la quotidianità delle relazioni in un mix di ironia, equivoci e buoni sentimenti.

Trama

Damiano e Chicco (Alessandro Tiberi) sono due gemelli identici, ma con vite opposte: il primo è un freddo manager che dirige l’azienda di famiglia, il secondo è un allegro rider pieno di amici. Non si vedono da quindici anni finché il padre non li costringe a riavvicinarsi: per ottenere l’eredità infatti i due devono vivere l’uno la vita dell’altro per un mese intero.

È così che Damiano conosce la rider Agata (Aurora Ruffino), che lo aiuterà a riscoprire la parte di sé che aveva abbandonato per diventare manager di successo, mentre Chicco scoprirà l’importanza di assumersi le proprie responsabilità grazie a Ofelia (Liz Solari), la fidanzata di Damiano.

Cast e personaggi

Damiano si è caricato sulle spalle le aspettative paterne, rinunciando ai suoi sogni per lavorare nell’azienda di famiglia. È diventato un capo freddo, pignolo e intransigente, pieno di risentimento verso il gemello, il preferito del padre. Chicco è un sognatore pigro, che appena ha potuto se n’è andato di casa per la paura di non essere all’altezza del gemello. Dopo aver girato il mondo, adesso lavora come rider.

Cesare (interpretato da Roberto Citran) è il padre di Damiano e Chicco: quando alcuni problemi di salute lo costringono a cedere le redini dell’azienda, decide di giocarsi un’ultima mossa per far riconciliare i figli.

Poi ci sono Agata (Aurora Ruffino), rider non udente che aiuterà Damiano a riscoprire se stesso, e Ofelia (Liz Solari), la fidanzata di Damiano che aiuterà Chicco ad affrontare le proprie responsabilità.