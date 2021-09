“Al posto tuo”: trama, trailer e perché vederlo

Max Croci dirige questa spassosa commedia con Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi Giacomo Bernardi







"Al posto tuo" è una divertente commedia del 2016 diretta da Max Croci che, dopo "Poli Opposti" (2015), sceglie di nuovo Luca Argentero come protagonista del suo film. A fianco del celebre attore torinese, recitano Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Grazia Schiavo e Serena Rossi. La commedia, che racconta lo scambio di vite tra due personaggi diametralmente opposti, è stata molto apprezzata dal pubblico per il suo fine umorismo e per la trama coinvolgente.

La trama

Rocco Fontana (Stefano Fresi) e Luca Molteni (Luca Argentero) sono i direttori creativi di due grandi aziende produttrici di sanitari e ceramiche, prossime alla fusione. Il primo è un buon padre di famiglia, con un carattere mite e qualche problema con la linea. Il secondo, invece, è un playboy incallito, estroso e geniale. Quando le rispettive ditte si uniscono, i due scoprono che per il nuovo ruolo di Responsabile Creativo c'è solo un posto. I dirigenti della nuova azienda, incuriositi dalle differenti personalità dei due, hanno in mente uno strano metodo per scegliere il profilo migliore. Ne vedremo delle belle.

Il trailer

Perché vederlo

Lo scambio di vite tra i personaggi di un film è divertente e interessante, sempre. L'intreccio apre la mente su possibili nuovi scenari e situazioni che fanno parte della vita di ognuno, creando forza empatica e spunti di riflessione. Le interpretazioni di Argentero e Fresi, simpatici e complementari anche nella recitazione, coinvolgono lo spettatore e regalano una lunga sequenza di gag divertenti. La commedia di Croci scivola via leggera e sprigiona energia positiva, perfetta per una serata rilassante da trascorrere in compagnia.