Alice e Peter Pan fratelli nel film con Angelina Jolie

Alice (nel Paese delle Meraviglie) e Peter Pan sono fratelli nel nuovo film-fiaba in streaming dal 22 aprile su Prime Video. La regista è Brenda Chapman, famosa per la sua militanza nei banchi della Walt Disney per cui ha scritto soggetti cult come “La bella e la bestia” e “Il re leone”, ma anche diretto lungometraggi animati come “Ribelle - The Brave”, di cui ha firmato anche la sceneggiatura. Punta di diamante del cast è Angelina Jolie, che veste i panni della madre dei due protagonisti.

La trama

“Alice e Peter”, è questo il titolo del film, è ambientato nell’Inghilterra di fine XIX secolo. Tre fratelli, David (12 anni), Peter (10) e Alice (8), trascorrono un’infanzia idilliaca con i loro genitori in una casa di campagna fuori Londra, dove ogni giorno vivono nuove e fantastiche avventure animate dalla loro immaginazione. David è il figlio affidabile e inappuntabile di cui ogni genitore andrebbe fiero, Peter quello vivace che vive dei (e nei) suoi sogni, Alice una bambina fuori dalle convenzioni del tempo. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, poco prima di partire per un’importante scuola in città, David cade vittima di un brutto incidente. Il destino della famiglia volge al peggio. Mentre i genitori Rose (Angelina Jolie) e Jack (David Oyelowo) provano a venire a patti col dolore, Alice e Peter si recano a Londra per vendere un prezioso gioiello e risollevare così le sorti di casa. Il viaggio cambierà per sempre le cose tra di loro e il futuro di entrambi.

“Alice e Peter” è un esperimento di commistione di due favole note, da cui sono presi elementi e personaggi che vengono inseriti in una nuova storia.

Il cast

Nel cast, oltre ad Angelina Jolie nei panni dell’eterea e creativa madre di David, Peter e Alice, rispettivamente interpretati da Reece Yates, Jordan Nash e Keira Chansa, ci sono David Oyelowo (“Selma”, “A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia”), Anna Chancellor (“Orgoglio e pregiudizio”, “Quattro matrimoni e un funerale”) e Michael Caine (“Il cavaliere oscuro”, “Inception”).