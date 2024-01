“Aline – La voce dell’amore”: cast, trama e trailer

Un film emozionante che si ispira alla storia di una cantante straordinaria: Céline Dion Redazione Sorrisi







Non è di certo passato inosservato "Aline - La voce dell'amore", un film del 2022 diretto e interpretato Valérie Lemercier. Già dal titolo si può intuire che non è esattamente un film biografico, ma in realtà si ispira (con alcune parti romanzate) alla vita di Céline Dion. La particolarità del film è che ogni fase della vita della protagonista, grazie all'uso del computer, ripropone le sembianze dell'attrice principale (oggi 59enne), non usando attori differenti per rappresentare la cantante durante la sua vita bambina e adolescente. La voce delle parti cantate è affidata alla cantante Victoria Sio.

Cast

Genere : Biografico

: Biografico Uscita : 2022

: 2022 Regista : Valérie Lemercier

: Valérie Lemercier Attori: Valérie Lemercier, Arnaud Préchac, Sylvain Marcel

Trama

Valerie Lemercier dirige e interpreta un biopic ispirato alla vita di Celine Dion. La quattordicesima figlia di Sylvette e Anglomard Dieu, Aline, ha una voce straordinaria capace di incantare amici e parenti. Convinto del talento della sorella, uno dei fratelli invia una musicassetta, con brani cantati da Aline, a Guy-Claude Kamar, uno dei più importanti produttori discografici. Il produttore viene conquistato dalla voce della giovane che, oltre a innamorarsi di lui, diventerà una delle cantanti più famose al mondo.

