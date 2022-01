“Alita – Angelo della battaglia”: cast, trama e trailer

Un film apocalittico di Robert Rodriguez con Rosa Salazar, Christoph Waltz e Jennifer Connelly Alita – Angelo della battaglia Credit: © 20th Century Lorenzo Di Palma







“Alita: Angelo della Battaglia” è un film di Robert Rodriguez (grande amico di Quentin Tarantino e autore di classici come “Sin City”) prodotto da James Cameron e Jon Landau, tratto dal noto anime omonimo con protagonista Alita, interpretata da Rosa Salazar (“Maze Runner”). Infatti il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in nove parti intitolata “Battle Angel Alita” e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, proprio Alita, da una discarica del 26° secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di angoscia e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale. Senza alcun ricordo della sua vita precedente, a parte le sue incredibili capacità nelle arti marziali, la donna diventa una cacciatrice di taglie in cerca di criminali. Il suo viaggio la porterà alla scoperta di sé e dell'amore. Il ruolo del cattivo è stato affidato a Ed Skrein (“Deadpool”), ma nel cast ci sono anche attori quali Keean Johnson, Jennifer Connelly, Mahershala Ali e Jackie Earle Haley. Mentrela WETA Workshop ha lavorato agli effetti visivi che hanno dato vita al film e, soprattutto, hanno reso la Salazar, Alita.

Genere : Fantascienza

: Fantascienza Durata : 142’

: 142’ Regista : Robert Rodriguez

: Robert Rodriguez Anno: 2019

2019 Attori: Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Christoph Waltz, Ed Skrein, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez, Eiza González

Ambientato nel 26a secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.