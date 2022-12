Alla ricerca di Dory, 7 curiosità sul film

"Ci sono voluti sei mesi per portare a compimento la sua prima scena", ha raccontato Andrew Stanton, realizzatore del film. Il personaggio di Hank è un polpo che ha sette tentacoli invece che otto. È quindi stato concepito come un Septopus. questo perché i tentacoli sono stati disegnati separatemente dal corpo e quando hanno provato ad attaccarli si sono accorti di aver spazio a sufficenza solo per 7 di essi. Ogni tentacolo ha inoltre 50 ventose per un totale che è pari a 350.