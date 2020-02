“Allied – Un’ombra nascosta”: trama, cast e trailer

Arriva finalmente in prima tv in chiaro il film del regista premio Oscar Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard

Foto: Brad Pitt e Marion Cotillard in "Allied - Un'ombra nascosta"

13 Febbraio 2020 | 11:41 di Redazione Sorrisi

Arriva finalmente in prima tv in chiaro "Allied - Un'ombra nascosta", film del regista premio Oscar Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard.

"Allied" racconta le vicende di Max Vatan (Brad Pitt) e Marianne Beausejour (Marion Cotillard), due sicari che si innamorano durante una missione a Casablanca nel 1942 per uccidere un ambasciatore tedesco. Il loro sogno di un futuro insieme, però, è messo in dubbio quando i segreti tortuosi dal loro passato mettono in crisi il loro amore.

La sceneggiatura è scritta da Steven Knight e nel cast troviamo anche Lizzy Caplan, Charlotte Hope e Jared Harris.



Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2016

Durata: 124'

Regista: Robert Zemeckis

Attori: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Daniel Betts, Matthew Goode



Trama

Casablanca, Seconda guerra mondiale, 1942. Max Vatan, comandante dell'aviazione franco-canadese, ha una missione: fingersi il marito dell'agente Marianne Beausejour, infiltrarsi al ricevimento di un ambasciatore tedesco e assassinarlo. I due riescono nell'impresa e, da quella che era una finzione, si passa presto alla realtà: Max e Marianne si innamorano, tornano a Londra, si sposano davvero e hanno una figlia. La vita scorre tranquilla fino a quanto Max riceve una telefonata...

