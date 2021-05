“American Sniper”: cast, trama e trailer

Bradley Cooper interpreta Chris Kyle nel film di guerra diretto dal regista americano Clint Eastwood Bradley Cooper Redazione Sorrisi







Clint Eastwood ama raccontare gli eroi al cinema e con la storia ispirata al cecchino Chris Kyle non fa eccezione. Con "American Sniper", il regista americano non racconta soltanto la violenza della guerra, ma narra soprattutto il dramma di un uomo ferito e distrutto nell’animo e nella psiche.

Protagonista è Bradley Cooper, attore straordinario che, per calarsi nel personaggio, si è sottoposto a un rigido allenamento per aumentare la massa muscolare, assimilando ogni giorno circa 8.000 calorie. Dopo aver acquistato i diritti del libro come produttore, aveva pensato di proporre la parte a Chris Pratt, ma ha poi cambiato idea.

"American Sniper" ha incassato in tutto il mondo oltre 550 milioni di dollari e ha conquistato sei nomination agli Oscar, vincendo il premio per il miglior montaggio sonoro.

Ad affiancare Cooper nel film c’è Sienna Miller, mentre a dirigere c’è Clint Eastwood, voluto proprio dal vero Chris Kyle. Per quanto Cooper sia riuscito a vestire alla perfezione i panni di questo abile cecchino americano, non è mai riuscito a eguagliare il suo primato: raggiungere un obiettivo a una distanza di 2.100 metri.

Il cast

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2014

2014 Durata: 133'

133' Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Attori: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Ben Reed, Elise Robertson, Luke Sunshine, Marnette Patterson

La trama

Chris Kyle è un cecchino arruolato nei Navy SEAL e sposato con Tanya. Una volta terminata l'istruzione militare, viene inviato in missione a Falluja, in Iraq, dove viene impiegato come cecchino per proteggere i suoi commilitoni. Grazie alla sua abilità, diventa il cecchino più letale nella storia delle forze armate statunitensi.

Il trailer

Le cose da sapere