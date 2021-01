“Amici come prima”: trama, cast e trailer

Foto: Christian De Sica e Massimo Boldi in una scena di «Amici come prima»

15 Gennaio 2021 | 17:53 di Redazione Sorrisi

Per la prima volta dopo 13 anni Massimo Boldi e Christian De Sica si sono riuniti nel 2018 per un film di Natale: “Amici come prima”.

Con la regia dello stesso De Sica, questa commedia racconta la storia di Cesare Proietti che, dopo aver perso il lavoro, impersona una severa badante per lavorare presso l’imprenditore Massimo Colombo, che si finge paralizzato per pigrizia.

• Massimo Boldi e Christian De Sica: «Siamo tornati amici come prima»



La trama

Cesare Proietti è il direttore di un albergo di lusso appartenente all'imprenditore nullafacente e farfallone Massimo Colombo e all'esasperata figlia Luciana. In seguito al passaggio ad altro gruppo aziendale, Cesare viene retrocesso ad altro ruolo, che inizialmente rifiuta a causa di sua moglie. Poi, non trovando di meglio alla sua età, tenta di riprendersi l'incarico, ma purtroppo è stato ormai già riassegnato. Luciana nel frattempo è in cerca di una badante per suo padre e Cesare coglie la palla al balzo.

Il cast

Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli

Il trailer