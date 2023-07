“Amore cucina e curry”: trama, cast e trailer

Hellen Mirren è protagonista di questa commedia che mette in scena lo scontro tra due chef e due culture Redazione Sorrisi







Il tema gastronomico al cinema è stato trattato varie volte, compreso in "Amore cucina e curry", pellicola del 2014 con Helen Mirren nelle vesto di una chef francese piuttosto restia ad apprezzare una cucina diversa dalla sua. Il film, prodotto da Steven Spielberg e Oprah Winfrey, è scritto da Steven Knight (autore di film come “Locke” e delle serie “Peaky Blinders” e “Taboo”) e diretto dallo svedese Lasse Hallström, due volte candidato al premio Oscar per la regia e che ha diretto anche "Chocolat".

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Titolo Originale : The Hundred-Foot Journey

: The Hundred-Foot Journey Durata : 2 ore

: 2 ore Regia : Lasse Hallström

: Lasse Hallström Interpreti: Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal, Juhi Chawla, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Malcolm Granath, Oprah Winfrey

Trama

Hassan Kadam interpreta un genio della gastronomia, che non sbaglia mai un colpo. La famiglia Kadim, emigrata dall’India e guidata dal capofamiglia, Papa, si stabilisce nel caratteristico villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. Un posto incantevole e raffinato, il luogo ideale dove aprire Maison Mumbai, un ristorante indiano a conduzione familiare. Ma le cose cambiano nel momento in cui Madame Mallory, l’algida titolare e cuoca del rinomato ristorante francese Saule Pleureur, si intromette. Le sue implacabili proteste contro il nuovo ristorante indiano che dista solo 30 metri dal suo, danno luogo ad un’accesa battaglia fra i due locali, fino a quando la passione di Hassan per l’alta cucina francese e per Marguerite, la deliziosa “sous chef” di Madame Mallory, non riuscirà ad amalgamare magicamente le due culture, regalando a Saint-Antonin nuovi sapori di cucina e di vita che neanche Madame Mallory potrà ignorare. La donna infatti, sarà disposta a riconoscere il talento culinario del suo rivale e a prenderlo sotto la sua ala protettiva.

