“Amore, matrimoni e altri disastri”: cast, trama e trailer

Una commedia romantica con Jeremy Irons, Diane Keaton e Maggie Grace Amore, matrimoni e altri disastri Lorenzo Di Palma







Commedia romantica e corale, “Amore, matrimoni e altri disastri”, diretta nel 2020 da Dennis Dugan, vanta un cast di prim’ordine, i cui spiccano Diane Keaton, Jeremy Irons, ma anche Maggie Grace (“Fear the Walking Dead”), che interpreta Jessie, una giovane e non molto fortunata organizzatrice di matrimoni, che lega tutte le storie del film. La donna è infatti chiamata a gestire le nozze del candidato sindaco di Boston, Robert Barton. Per l’occasione le viene affiancato Lawrence (Jeremy Irons), un collega più maturo e rigoroso. I due finiscono inevitabilmente per scontrarsi. Lawrence, intanto, durante un appuntamento al buio, conosce Sara (Diane Keaton), una donna non vedente, e se ne invaghisce perdutamente…

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Love, Weddings & Other Disasters

Uscita: 2020

Nazionalità: USA

Durata: 96'

Regista: Dennis Dugan

Attori: Jeremy Irons, Diane Keaton, Maggie Grace, Diego Boneta, Todd Stashwick, Dennis Dugan, Jesse McCartney, Chandra West, Richard Kline, Elle King, Ava Gaudet, Andrew Bachelor, Veronica Ferres, Caroline Portu, Melinda Hill

Trailer

Trama

Jessie è una wedding planner, lavora bene, ma la sua carriera non decolla fino a quando, in seguito ad un lancio col paracadute, si ritrova al centro del video virale di una festa di matrimonio. Da quel momento in poi, la sua carriera riceve finalmente la spinta di cui aveva bisogno e la ragazza viene persino chiamata per organizzare le nozze del primo cittadino di Boston insieme al collega Lawrence, più maturo e rigoroso. Per entrambi sarà solo l'inizio di un inaspettato cambiamento di vita..