“Anche se è amore non si vede”: trama, cast e trailer

Sono almeno due i motivi per vedere "Anche se è amore non si vede", pellicola del 2011 di Ficarra e Picone. Prima di tutto, perché si tratta del primo film del duo comico con un’ambientazione “non siciliana”, visto che è stato girato a Torino e in altri luoghi del Piemonte (Verbania e lago Maggiore). Ficarra e Picone hanno scelto infatti di trattare, con il loro solito tono scanzonato, l’emigrazione meridionale che ha interessato in modo particolare il capoluogo piemontese negli anni del cosiddetto miracolo economico italiano. Il secondo motivo è per vedere Salvo (Ficarra) cantare e ballare "Hakuna Matata!" ("Senza pensieri" in lingua swahili), la storica canzone lanciata dal film cartoni animati "Il re leone".

"Anche se è amore non si vede", il cast

Genere : Commedia

: Commedia Durata : 1 ora e 35 minuti

: 1 ora e 35 minuti Anno : 2011

: 2011 Regia: Salvatore Ficarra, Valentino Picone

Salvatore Ficarra, Valentino Picone Il cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, Rossella Leone, Gianni Esposito, David Furr, Fabrizio Romano

"Anche se è amore non si vede", la trama

Salvo e Valentino sono due amici che hanno una piccola società di servizi per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo autobus inglese con qualche anno sulle spalle, trasporta i turisti tra i monumenti di Torino. Valentino è abbastanza timido e riservato, mentre Salvo è parecchio intraprendente e sfacciato. Valentino ha una relazione stabile con Gisella: la sua fidanzata storica, che ama di un amore morboso, totalizzante e oppressivo. Quando la storia arriva al capolinea, prende il via una serie di assurde situazioni, romantici equivoci e di incroci sentimentali che vedono protagonisti i due uomini e coinvolgono anche Natascha, la nuova guida della società, Sonia, una cara amica d'infanzia e Peter, il suo borioso fidanzato americano.

