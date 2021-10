“Andiamo a quel paese”: cast, trama e trailer

"Andiamo a quel paese" è il quarto film di Ficarra e Picone, uscito nel 2014. Salvo e Valentino, rimasti disoccupati, abbandonano Palermo, la grande città, per rifugiarsi nel loro paese natale.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2014

2014 Durata: 90'

90' Regista:

Cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tiziana Lodato, Fatima Trotta

Trama

Salvo e Valentino sono due vecchi amici. Rimasti entrambi disoccupati, decidono di ritirarsi a Monteforte, il loro paese natale. Salvo va a vivere con la moglie Donatella e la figlia Adele a casa della suocera. Valentino, invece, ritrova Roberta, il grande amore della sua vita, che aveva lasciato prima di partire. Monteforte, però, non è come i due la ricordavano: il commercio delle arance è ormai sfiorito e la popolazione è composta quasi interamente da anziani. Ma non è detto che questo sia un male…

