“Animali fantastici e dove trovarli”: trama, cast e curiosità

14 Aprile 2020 | 10:34 di Alessandra De Tommasi

"Animali fantastici e dove trovarli" è uno spin-off della saga di Harry Potter con protagonista il Premio Oscar Eddie Redmayne e tratto dall’omonimo libro di testo su cui studiano gli studenti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.



La scrittrice J.K. Rowling è tornata in azione con lo stesso universo magico, ma in un’epoca diversa, gli Anni 20, e in un luogo diverso: New York. Dimentichiamo il binario 9 ¾ di King’s Cross a Londra, il villaggio di Hogsmeade e Diagon Alley: anche stavolta, però, riemerge la lotta del Bene contro il Male.



Il nuovo protagonista, Newt Scamander, lo abbiamo intercettato di sfuggita proprio a lezione, dove Harry Potter ha imparato qualcosa sul conto di questo stravagante magizoologo poco a suo agio con le persone e molto più incline a frequentare le creature fantastiche. Dalle pagine del libro a cui s’ispira si evince solo un elenco enciclopedico di questi animali, tanto cari al cuore del professore/guardiano Hagrid. Solo di alcuni di loro, come l’ippogrifo, abbiamo avuto conoscenza diretta, ma ora Newt aprirà la sua valigetta incantata per noi e nessuno ancora sa come riuscirà a tenere tutto sotto controllo.



La trama

"Animali fantastici e dove trovarli" inizia nel 1926 con Newt che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto, se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.

Il cast

Il Premio Oscar Eddie Redmayne si circonda di un cast eccellente. Katherine Waterston interpreta Porpentina detta Tina Goldstein, futura moglie di Newt e per ora sua alleata, perché lavora all’ufficio permessi per il possesso di una bacchetta assieme alla sorella Queenie (Alison Sudol) presso il MACUSA, il Ministero della Magia americano. L’unico babbano del gruppo è Jacob, interpretato da Dan Fogler, ex soldato della Prima Guerra Mondiale attualmente fornaio nella Grande Mela. E questo è solo l’inizio: Ron Perlmam presta il volto a un goblin misterioso mentre Colin Farrell è Percival Graves, braccio destro del presidente del mondo magico a stelle e strisce. Jon Voight è Henry Shaw Sr, un ambiguo senatore.