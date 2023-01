Anna Valle interpreta Wanda Ferragamo nel docufilm Rai

Si conclude lunedì 30 gennaio, in seconda serata su Rai3, il ciclo "Illuminate" dedicato a donne che hanno lasciato il segno. L’ultimo appuntamento è con il docufilm su Wanda Ferragamo, moglie del famoso stilista di calzature Salvatore Ferragamo e una delle prime imprenditrici della moda italiana.

Madre di sei figli, alla morte del marito, negli Anni 60, quando lei non ha ancora 40 anni, prende in mano le redini dell’azienda, lanciando il marchio in tutto il mondo. A prestarle il volto sullo schermo sarà Anna Valle e ad arricchire il racconto ci saranno anche testimoni illustri, come la figlia Giovanna e i nipoti Ginevra e Diego e il conduttore Carlo Conti. A fare da cornice, Fiesole (FI) e Palazzo Spini Feroni a Firenze, sede della maison.