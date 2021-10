“Anni da cane”: trama, cast e trailer

Il primo film Amazon Original italiano, nel cast Aurora Giovinazzo, Federico Cesari e Sabrina Impacciatore, ma c'è anche Achille Lauro "Anni da cane" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Arriva in streaming su Prime Video il 22 ottobre “Anni da cane”, il primo film Amazon Original italiano. Una commedia young-adult diretta da Fabio Mollo e scritta da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi.

Il film racconta l’adolescenza tormentata di Sara, convinta che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani e che la sua vita stia volgendo al termine. Per questo vuole vivere la sua vita al massimo, accumulando più esperienze possibili e bruciando tutte le tappe, ma l’incontro con il timido Matteo stravolgerà i suoi piani.

Nel cast ci sono Aurora Giovinazzo ("La classe degli asini", "Sorelle") che vedremo presto anche in “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, Federico Cesari (Martino in “Skam Italia) e Sabrina Impacciatore, ma non mancherà un cameo di Achille Lauro.

La trama

Stella è un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Il cast

Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore e con una performance cameo di Achille Lauro

