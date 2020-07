“Appuntamento con l’amore”: trama, cast e trailer

13 Luglio 2020 | 9:59 di Redazione Sorrisi

Dopo il grande successo di "Pretty woman", nel 2010 il regista Garry Marshall ci riprovò con una commedia leggera e scanzonata e a lieto fine, tutta dedicata alla giornata più zuccherosa dell'anno, San Valentino, chiamata "Appuntamento per l'amore". Un film spensierato e corale che vede nel cast i belli di Grey's Anatomy (Patrick Dempsey ed Eric Dane) insieme a Bradley Cooper e attrici come Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel e Jessica Alba. Un supercast in cui fa la sua apparizione per un cameo perfino Taylor Swift.

Il cast

Genere: Commedia

Regista: Garry Marshall



Attori: Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Joe Jonas, Eric Dane, Topher Grace, Jamie Foxx, Carter Jenkins, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Kathy Bates, George Lopez, Taylor Swift, Hector Elizondo



Durata: 125 min.

La trama

Il film racconta le storie intrecciate di 10 coppie nel giorno di San Valentino a Los Angeles. Felicità, delusioni, incomprensioni e nuovi amori. Dall'italoamericano colmo di gioia per aver chiesto alla sua ragazza di sposarlo, alla press agent stressata e sempre sola o al donnaiolo incallito. Ce n'è per tutti, coppie e single che vivono momenti entusiasmanti o sprofondano negli abissi della delusione per cercare di trovare, mantenere o mettere fine a rapporti, proprio nella giornata dedicata all'amore.



Il trailer