“Army of the dead”: fermi tutti, questa è una rapina (con gli zombi)

Zack Snyder, regista di “Justice League”, dirige un horror scatenato "Army of the dead" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Oggi il nome di Zack Snyder è legato ai film-fumetto della DC Comics, da “Batman v Superman” a “Justice League” di cui è uscita da poco un’edizione speciale da lui approvata (si vede su Now). Ma tra un supereroe e l’altro, il regista si vuole divertire e lo fa con l’horror “Army of the dead”, in cui torna a dirigere una storia ambientata durante un’apocalisse zombi a 17 anni dal suo “L’alba dei morti viventi”.

Stavolta i protagonisti non si limitano a scappare e sopravvivere ma devono mettere a segno un colpo straordinario: recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau di un casinò di Las Vegas prima che la città, ormai in rovina, venga distrutta dal governo. Un ex eroe di guerra, diven- tato un mercenario, guiderà una squadra sgangherata alla ricerca del malloppo, sperando che nessuno... venga morsicato! L'appuntamento è su Netflix dal 21 maggio.