“Army of the Dead”: trama, cast e trailer del nuovo film di Zack Snyder su Netflix

È disponibile dal 21 maggio in streaming il nuovo film del regista di "Watchmen" e "Justice League" Dave Bautista è protagonista di "Army of the Dead"







Zombie, armi e un casinò da sbancare: sono questi gli ingredienti alla base di “Army of the Dead”, il nuovo film di Zack Snyder, in streaming su Netflix dal 21 maggio. Puro divertissement in stile b-movie che il regista di “300”, “Watchmen”, “L’uomo d’acciaio” e “Justice League” ci propina senza sosta e senza mai abbassare il ritmo per due ore e mezza, intrattenendoci come poche altre storie ci sono riuscite nell’ultimo periodo.

La trama

La storia di “Army of the Dead” inizia con la fuga verso Las Vegas di un feroce zombie tenuto fino a quel momento in custodia militare. Mietendo vittime lungo il suo percorso, il morto-vivente acquisisce adepti che a loro volta ne infettano altri, finché in men che non si dica la città viene compromessa e isolata dal governo americano per evitare che l’epidemia dilaghi nel paese. Anni dopo l’inizio di tutto, Scott Ward (Dave Bautista), un valoroso mercenario, viene assoldato da un uomo d’affari per organizzare una squadra con cui recuperare il ricco bottino rimasto in uno dei casinò più famosi della città, ormai abitata solo da zombie.

Il trailer

Come nei migliori film sulle rapine, “Army of the Dead” inizia con la costruzione della squadra protagonista del colpo, che questa volta non prevede solo un luogo da raggiungere, una cassaforte da aprire e una fuga da architettare, ma anche un esercito zombie da tenere a bada e contro cui combattere. L’incognita zombie diventa così l’elemento di suspense, violenza e divertimento attorno a cui ruota tutto il film di Snyder, che ritroviamo in splendida forma dietro alla macchina da presa. Piacerà soprattutto ai fan di un certo cinema di genere, ma anche gli amanti della pura azione avranno di che divertirsi, così come tutti coloro che riusciranno a farsi trascinare dalla sua messa in scena esplosiva.

Il cast

Nel cast troviamo Dave Bautista (“I guardiani della galassia”) nei panni del protagonista Scott Ward, una “montagna di muscoli” che si è distinta durante l’emergenza zombie e che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia Kate, interpretata da Ella Purnell (“Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali”). Ana de la Reguera è Maria Cruz, fidato braccio destro di Scott; Omari Hardwick è il killer Vanderohe; Matthias Schweighöfer è l’esperto di cassaforti Dieter; Raul Castillo è l’ammazza-zombie-youtuber Mikey Guzman, che lavora in compagnia di Chambers (Samantha Win). Infine ci sono Nora Arnezeder nel ruolo dell’esperta e temeraria Lily detta “Coyote” e Tig Notaro in quello della pilota Marianne Peters.

“Army of the Dead” è esattamente quel film tutto testosterone, immagini forti e divertimento condito da un tocco di ridicolo che promette la locandina, con cui trascorrere bene il tempo grazie alla sua storia semplice, farcita di ogni sorta di gioco e spettacolarità.